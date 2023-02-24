



Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО, который состоится летом. Он запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил генсек Альянса Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в эстонском Таллинне.



"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - заявил Столтенберг.



Напомним, ранее посол Украины в Литве Петр Бешта сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лично присутствовать на летнем саммите НАТО.



Добавим, до этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.