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Столтенберг ответил, чем чревато блокирование в США помощи Украине и Израилю
15.02.2024 10:55 Алина Груднева

Столтенберг ответил, чем чревато блокирование в США помощи Украине и Израилю

Блокирование американским Конгрессом законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню уже негативно имеет негативные последствия.

По данным Le Vif, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.

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По его словам, в Украине уже видны последствия на поле боя.

"Мы уже видим последствия того, что США не смогли принять решение", - подчеркнул он.
 

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