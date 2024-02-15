



Столтенберг ответил, чем чревато блокирование в США помощи Украине и Израилю

Блокирование американским Конгрессом законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню уже негативно имеет негативные последствия.



По данным Le Vif, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.



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По его словам, в Украине уже видны последствия на поле боя.



"Мы уже видим последствия того, что США не смогли принять решение", - подчеркнул он.

