



Стало известно, когда завершат сделку по продаже Arrow 3 Германии

Сделка по продаже Германии израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 может быть завершена к ноябрю.



Об этом в интервью газете The Jerusalem Post рассказал командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц по случаю "Игр непокоренных".



По его словам, окончательный контракт будет подписан этой осенью, а предварительное подписание состоится в сентябре, хотя было запланировано на август. По словам генерал-лейтенанта, концерну IAI для осуществления первой поставки к концу 2025 года необходимо ускорить производство.



"Я совершенно уверен в том, что при поддержке IAI и Германии это должно быть возможно", - подчеркнул Герхарц.



Напомним, в августе американское правительство одобрило просьбу Израиля об экспорте совместно разработанной системы Arrow 3 в Германию, что станет крупнейшей в истории оборонной сделкой Израиля.