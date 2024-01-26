



США разместят ядерное оружие в Британии

США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Великобритании на фоне растущей угрозы со стороны России для континента.



Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на контракты на поставку нового объекта на авиабазу Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке.



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"США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму", - сказано в статье.



В материале напомнили, что США вывели ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, посчитав, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.