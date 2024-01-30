



США рассматривают возможность прямого удара по Ирану в ответ на убийство солдат



По данным Politico, Белый дом и Пентагон рассматривают ряд возможных ответных мер в ответ на атаку беспилотника в Иордании, в результате которой были убиты три американских военнослужащих.



Среди прочего, рассматривается возможность прямого удара иранским официальным лицам или иранским военно-морским средствам в Персидском заливе.



Тегеран ранее дал понять, что прямые удары по самому Ирану будет считаться для него "красной чертой".







