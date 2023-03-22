



США предложили Словакии 12 вертолетов после передачи Украине МиГ-29

Словакия взамен передаваемых Украине истребителей Миг-29 получит из США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper со значительной скидкой. Об этом сообщил министр обороны Ярослав Надь в Facebook.



В рамках сделки Словакия заплатит 340 млн долларов в течение трех-четырех лет за пакет стоимостью более одного млрд долларов. Остальная часть будет покрыта в рамках программы США по иностранному военному финансированию.



Все вертолеты будут новыми, а к ним будут предоставлены противотанковые управляемые ракеты Hellfire и запасные части. Помимо этого, американцы проведут обучение пилотов и наземного персонала.



"Это будет огромным преимуществом для боеспособности наших вооруженных сил", - заявил Надь.





