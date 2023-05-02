



США передали Кипру древние артефакты возрастом около 4000 лет

Соединенные Штаты вернули на Кипр около 80 древних артефактов, в том числе монеты и известняковые скульптуры, сообщил во вторник Департамент древностей средиземноморского островного государства, пишет The Washington Post.



По словам директора Департамента древностей Кипра Марины Соломиду Иеронимиду, древности были изъяты после того, как власти США конфисковали их или отдельные владельцы решили вернуть их после того, как узнали об их истинном происхождении.



Среди них глиняные и стеклянные сосуды и скульптуры из известняка, некоторые из которых датируются 2000 г. до н.э., а также картина 18-го века, которая, как считается, украшала ныне заброшенную церковь отколовшихся киприотов-турков к северу от этнически разделенной нации.



Иеронимиду сказала, что две монеты, одна серебряная, а другая золотая, имели особое значение, потому что они относятся к периоду кипрскогох царства, датируемого еще 7 веком до нашей эры.



Все артефакты были возвращены 26 апреля и в настоящее время хранятся в музее в столице Кипра Никосии.



По словам Иеронимиду, количество предметов, накопленных из-за ограничений, связанных с пандемией, не позволило кипрским властям забрать их в США. В изъятии и возвращении артефактов участвовали представители нескольких агентств США, в том числе Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности.



Кипр на протяжении десятилетий стремился вернуть потерянные или украденные предметы старины, в том числе религиозные предметы, такие как церковные иконы, фрески и мозаики, изъятые из церквей после турецкого вторжения 1974 года, спровоцированного переворотом, направленным на союз с Грецией.



Иеронимиду сказала, что отрадно видеть, как частные лица возвращают артефакты по собственному желанию, узнав, что такие предметы часто попадают в США в результате мародерства или других незаконных действий.

