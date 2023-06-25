



США объявили о возобновлении бойкота исследований, проводимых в Иудеи и Самарии

Правительство США прекратит финансирование и участие в исследованиях, разработках и проектах научного сотрудничества, проводимых на территории Иудеи и Самарии.



Согласно информации портала Walla, решение об отмене политики администрации Трампа, которая три года тому назад одобрило такое сотрудничество, было принято в Государственном департаменте США два года назад, но “только недавно появилась необходимость задействовать его на практике из-за поданной заявки в один из фондов на получение гранта на научный проект за пределами “зеленой линии”".



Заявку на грант подали исследователи из Ариэльского университета.



“Директива ясно дала понять, что участие в совместных проектах с Израилем в области науки и техники на территориях, которые перешли под его контроль после 5 июня 1967 года и чье будущее должно быть определяется путем переговоров о постоянном урегулировании, не соответствует американской политике”, – прокомментировал это изданию американский чиновник.



В октябре 2020 года США и Израиль объявили, что снимают географические ограничения, которые ранее были наложены на три израильско-американских фонда в области исследований и разработок и научного сотрудничества и не позволяли им финансировать проекты в Иудее и Самарии.



Нетаниягу и тогдашний посол США в Израиле Дэвид Фридман подписали новое соглашение на церемонии, состоявшейся в Ариэльском университете.