



США, Британия и Канада: раскрыт заговор Кремля в отношении Молдовы

В октябре Россия намерена устроить переворот в Молдове, если на выборах проиграет пророссийский кандидат.



Соответствующее предупреждение озвучено в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании, который был опубликован на сайте Госдепа.



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Уточняется, что РФ может разжечь массовые протесты в Молдове, если проиграет кандидат. Предполагается, что Москва попытается сформировать у населения негативное отношение к Западу.



Также западные страны предупреждают, что Кремль попытается препятствовать вступлению Молдовы в Евросоюз.



"Раскрывая заговор Кремля, мы даем понять Москве, что мы выступаем за свободные и честные выборы и не потерпим ее попыток вмешаться и подорвать демократические процессы. Мы призываем Кремль отказаться от этих попыток подорвать демократию Молдовы и уважать ее суверенитет и результаты свободных, справедливых и независимых выборов", - сказано в заявлении.