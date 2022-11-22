



Смотрич назвал правозащитные организации "экзистенциальной угрозой" Израилю

Лидер партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич в понедельник, 21 ноября, выступил на конференции под названием "Правозащитные организации под управлением ХАМАС", организованной группой правых активистов "Ад Кан". В своем выступлении он заявил, что новому правительству необходимо будет "принять меры" против определенных правозащитных организаций, назвав эти группы "экзистенциальной угрозой для государства Израиль". Он также сказал, что правительство должно будет нацелиться на финансы таких организаций и действовать против них с помощью "средств безопасности и права".



Его высказывания вызвали возмущение со стороны лидера партии "Авода" Мейрав Михаэли, которая в ответ заявила, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на самом деле представляет угрозу для израильской демократии.



Выступая позже на "чрезвычайной конференции по спасению демократии", состоявшейся в Кнессете, Михаэли сказала: "Когда-то считалось само собой разумеющимся, что Государство Израиль является еврейским и демократическим. Сегодня демократическую часть нельзя воспринимать как должное, и нападки на нее — это действительно экзистенциальная борьба".



"Тот, кто называет правозащитные организации экзистенциальной угрозой, он и его друзья… представляют экзистенциальную угрозу Государству Израиль", — добавила она.



Михаэли, чья партия получила четыре места на выборах 1 ноября и, как ожидается, присоединится к оппозиции в Кнессете 25 созыва, заявила, что объединит усилия с правозащитными организациями, чтобы "бороться за характер Государства Израиль — страны, которая является национальным государством еврейского народа и либеральной демократией с равными правами для всех".