



Смотрич и Дери громко разругались во время встречи с Нетаниягу

Состоявшаяся сегодня трехсторонняя встреча кандидата в премьер-министры Биньямина Нетаниягу с Дери и Смотричем сорвалась, сообщает Кан 11.



Согласно сообщению, председатель ШАС покинул встречу из-за спора, возникшего между ним и Смотричем.



В центре спора - обещание, данное Дери Нетаниягу. Дери пообещали, что он будет распоряжаться всем, что касается министерств внутренних дел и здравоохранения. При этом Дери будет обходить полномочия назначенного министра финансов по некоторым вопросам. Сам же Смотрич планирует “произвести революцию”.



На этом этапе Смотрич выразил решительное несогласие с такой постановкой вопроса и заявил, что это может повредить профессиональной работе Министерства финансов. В ответ Дери заявил, что это нарушение обещания, данного ему Нетаниягу, и покинул встречу. Согласно репортажу, спор между ними достиг высоких тонов.

