



СМИ: Беларусь активно помогала Азербайджану оружием

Беларусь поставляла оружие Азербайджану, несмотря на то, что страны не являются союзниками.



Об этом сообщает издание Politico.



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Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, Минск активно помогал вооруженным силам Азербайджана с 2018 по 2022 год. В частности, Беларусь помогала Азербайджану с модернизацией старого артиллерийского оборудования и предоставляла новое военное оборудование, используемое для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.



Также уточняется, что белорусские предприятия играли активную роль в восстановлении "деоккупированных территорий Азербайджана, а также в экспорте белорусских товаров и услуг".

