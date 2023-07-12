



Симха Ротман: Демонстранты протестуют против демократии

Депутат от "Религиозного сионизма" Симха Ротман, председатель конституционного комитета Кнессета, заявил во вторник в интервью i24NEWS , что участники демонстрации против судебной реформы либо “не понимают, о чем говорят, либо просто пытаются обмануть общественность”. Интервью состоялось 11 июля, в “День разрушения”, когда по всей стране прошли демонстрации.



“Каждое слушание в комитете открыто для изменений”, – ответил Ротман на вопрос, открыт ли он для пересмотра законопроекта, который теперь будет передан его комитету для подготовки ко второму и третьему чтению.



“Законопроект довольно прост, он пытается установить те же стандарты, которые применяются в Соединенных Штатах и ​​​​любой другой демократической стране”, – пояснил депутат.



“Судьи не принимают решения вместо избранного должностного лица. Они могут критиковать и проводить проверку, когда возникают вопросы прав человека. Они могут проверять надлежащую правовую процедуру, но они не могут решить, что министр “недостаточно разумен”, чтобы принять решение, – это неотъемлемая часть разделения властей”, – сказал Ротман.



“Я думаю, что люди, которые говорят о процессе, просто не знают, о чем говорят, или пытаются обмануть общественность. Этот законопроект является тем же текстом, за который проголосовали в январе”, – полагает депутат. “Конституция США обсуждалась меньше времени, чем это небольшое изменение”.



“Тысячи людей незаконно блокируют дороги. И не имеет значения, что закон умеренный, не имеет значения, что за него проголосовали 64 депутата Кнессета”, – подчеркнул он. “Они протестуют не против законопроекта, они протестуют против демократии, им не нравятся результаты выборов”.