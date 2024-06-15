



Шольц считает "мирное предложение" Путина несерьезным

Так называемое "мирное предложение" Владимира Путина по Украине было озвучено, чтобы отвлечь внимание от Саммита мира в Швейцарии.



Такое заявление в интервью телеканалу ZDF сделал канцлер Германии Олаф Шольц, прокомментировав ультиматум Путина.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это несерьезное предложение, но оно связано с мирной конференцией, которая проходит в Швейцарии. В то же время Путин также показал, в чем он на самом деле заинтересован, а именно в классическом империалистическом захвате территорий", – отметил Шольц.



По его словам, необходимо установить в Украине честный и справедливый мир.



"И Украина должна быть в состоянии не подписаться под любым диктатом Путина, а действовать в собственных интересах", – добавил он.