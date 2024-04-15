



Шольц предостерег Иран

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал массированную атаку Ирана на Израиль, которая была совершена 13 апреля.



"Я предостерег Иран от нового нападения на Израиль. Израиль также должен внести свой вклад в снижение градуса напряженности", - сказал он.



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В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напомнила о том, что Иран дестабилизирует ситуацию во всем ближневосточном регионе.



"Иранский режим поставил регион на грань пропасти. Теперь Израилю необходимо закрепить достигнутую им "оборонительную победу" дипломатическими средствами", - призвала она.