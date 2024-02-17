



Шольц не дал фон дер Ляйен возглавить NATO

Урсула фон дер Ляйен еще в конце прошедшего года могла стать кандидатом на пост генсека НАТО. Но, как ни странно, на пути у нее встал Олаф Шольц. Именно канцлер Германии не допустил выдвижение Урсулы на этот ответственный пост.



Об этом написала Welt am Sonntag со ссылкой на чиновников ЕС и дипломатов, материал 17 февраля цитирует Welt.



Кандидатуру фон дер Ляйен президенту США Джо Байдену предложил госсекретарь Энтони Блинкен. В свою очередь, президент США обратился за консультацией к Олафу Шольцу, и канцлер выступил против.



Шольц, который является членом Социал-демократической партии Германии, считал пост главы НАТО слишком важным, чтобы оставить его представителю Христианско-демократического союза ФРГ, подчеркнула Welt am Sonntag.

Кроме того, фон дер Ляйен, по мнению Шольца, слишком критично относится к Москве, что в долгосрочной перспективе может оказаться невыгодным для немецкого канцлера, добавило СМИ.



Европейских чиновников, поражает "страсть и решимость", с которой фон дер Ляйен занимается внешней политикой. Она постоянно проявляет интерес к полномасштабной войне в Украине, развязанной страной-агрессором РФ, и кризису в Газе. Указывается, что временами это вызывает раздражение у председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

