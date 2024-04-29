



Северная Корея борется с дедовщиной в армии

На фоне роста насилия среди солдат в вооруженных силах Северная Корея недавно приказала положить конец избиениям в учебных лагерях на фоне опасений, что такое насилие заставляет все больше молодых людей уклоняться от призыва.



Источник Daily NK в провинции Северный Пхёнган на условиях анонимности сообщил, что отдел безопасности Корейской народной армии (КНА) разослал приказ всем подразделениям, включая учебные лагеря, с требованием прекратить избиения в казармах.



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Северокорейские военные власти зачислили весеннюю партию новобранцев в прошлом месяце и начали их обучение в начале апреля. Судя по всему, власти распорядились искоренить избиения в учебных лагерях, поскольку такие инциденты происходят каждый год во время базовой подготовки, что приводит к травмам, и даже смерти среди новобранцев.



Например, новобранец, поступивший в армию прошлой осенью сразу после окончания школы, умер от побоев, полученных им от старшего солдата, сообщил источник.



Страдая от плохого питания, психологического напряжения и частых избиений, некоторые солдаты теряют рассудок.



Избиения в казармах являются давней проблемой в Северной Корее, но она стала еще более серьезной, поскольку в последние годы средний возраст новобранцев увеличился.



Другой источник, знакомый с ситуацией внутри северокорейской армии, сообщил, что "больше людей поступают на военную службу в более старшем возрасте, чем в прошлом, потому что они хотят больше учиться" и что "более молодые, но более высокопоставленные солдаты часто избивают старых новобранцев, чтобы "привести их в порядок".



Другими словами, все больше людей идут в армию в возрасте около 20 лет после окончания колледжа или аспирантуры, что усложняет подготовку солдат.

Более того, с введением нового оружия, поскольку военные власти Северной Кореи начали свой пятилетний план оборонного развития и разработки систем вооружения после Восьмого партийного съезда в январе 2021 года, солдаты стали больше передвигаться, поскольку формирования подразделений часто меняются, что усугубляет насилие среди солдат.



"Когда солдат переводятся в новую часть, их часто избивают солдаты более высокого ранга, которые находятся в части дольше", — сказал источник. "В последние несколько лет избиения участились, поскольку формирования подразделений часто меняются".



Между тем, главная причина, по которой северокорейские власти издали приказ о прекращении насилия в казармах, заключается в том, что вербовка становится все труднее, поскольку молодые северокорейцы уклоняются от призыва.



Daily NK ранее сообщала, что провинция Северный Хванхэ не смогла набрать даже 40% запланированного числа новобранцев, поскольку уклонение от призыва стало более серьезным.



"Это период базовой подготовки, но государство обеспокоено, потому что численность войск сокращается, а количество новобранцев намного меньше, чем в прошлом", — сказал источник в провинции Северный Пхеньян. "Молодые люди пойдут в армию только в том случае, если их не будут там избивать".

