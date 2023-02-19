



Сегодня Япония и США проведут учения в ответ на запуск Северной Кореей ракеты

Япония и Соединенные Штаты, вероятно, проведут совместные военно-воздушные учения уже в воскресенье днем ​​в ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты накануне. Об этом сообщает издание Fuji News Network.



Ожидается, что в учениях вокруг Японии примут участие японские истребители и бомбардировщики США, время проведения которых зависит от погоды, пишет издание со ссылкой на несколько неназванных источников.

