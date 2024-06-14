



В Саммите мира - 2024 примут участие 100 делегаций: список

В Саммите мира, который откроется в субботу, 15 июня, в Швейцарии, примут участие 100 делегаций, из которых 92 представляют государства со всего мира и 8 – международные организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.



"Президент Виола Амерд откроет Саммит по миру в Украине в субботу, 15 июня. В саммите примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств по всему миру. Целью саммита является начало мирного процесса, формирование доверия и определение идей относительно следующих шагов на пути к такому процессу. Всем присутствующим государствам должна быть предоставлена возможность выдвинуть свое видение справедливого и продолжительного мира в Украине", - указывается в сообщении.



Среди представителей международных организаций, которые присоединятся к Саммиту – президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейского парламента Роберта Метсола, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава ОБСЕ Ян Борг, заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро и Вселенский патриарх Варфоломей.



Среди стран-участниц саммита 57 представлены на самом высоком уровне, 29 – на уровне министров, в основном глав МИД. Шесть стран – Бразилия, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины, Южная Африка – на уровне послов.



Отмечается, что Бразилия, Вселенский патриархат, Святой Престол и ООН представлены на саммите не как участники, а как наблюдатели. Китайская Народная Республика на Саммите мира не представлена.



Целью этого саммита является начало мирного процесса. Чтобы достичь этого, указывается в сообщении, необходимо несколько элементов: широчайший возможный уровень участия как сигнал поддержки, развитие общего понимания по трем темам, подвергающимся укреплению доверия, а именно ядерной безопасности, продовольственной безопасности и гуманитарному измерению, а также представить видение следующих шагов, в которые будет вовлечена Россия.