



Россияне бегут в Израиль

Газета Гаарец сообщает о том, что около 6500 россиян въехали в Израиль после того, как Владимир Путин объявил о планах частичной мобилизации. Иммиграционные власти считают, что количество прибывающих из России будет расти в течение следующих нескольких недель.



С 21 сентября, когда президент России Владимир Путин впервые объявил о начале призыва, по утро четверга 29 сентября в аэропорт Бен-Гурион прибыли 6566 российских граждан, согласно данным Управления по делам населения, иммиграции и пограничного контроля Министерства внутренних дел. 135 из них было отказано во въезде в Израиль.



Для сравнения, с начала этого года до конца мая в Израиль въехало 1 507 россиян.



Управление по делам населения говорит, что в последние недели в аэропорт прибывает большое количество людей, и что процент тех, кому отказано во въезде, не является чем-то необычным. Однако юристы, специализирующиеся на иммиграционных и въездных процедурах, ожидают, что число лиц, которым отказывают во въезде в Израиль, резко возрастет.



Министерство абсорбции также ожидает роста числа новых репатриантов из России в ближайшие несколько недель, когда в Израиль начнут прибывать те, кто имеет право на алию и купил билеты на самолет после объявления призыва. По состоянию на утро четверга 489 российских граждан, приземлившихся в Израиле после объявления Путиным призыва, прибыли по заранее оформленным визам на алию, сообщили в Министерстве абсорбции.