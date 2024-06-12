



Россия призвала к скорейшему освобождению россиян из плена ХАМАСа

Уполномоченная по правам человека России заявила, что она обратилась с новым призывом к высокопоставленным чиновникам ООН и другим чиновникам принять меры для обеспечения освобождения российских граждан, все еще удерживаемых ХАМАС в Газе.



Татьяна Москалькова в приложении Telegram сообщает, что подала обращение после встречи в Москве с родственниками тех, кто все еще находится под стражей.



"В одном из разговоров одна из матерей рассказала мне подробности положения задержанных", — пишет она.



По сообщениям СМИ, число заложников с российскими паспортами достигло восьми человек, в том числе трое были освобождены.



Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку, главе Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич и другим чиновникам "с просьбой о скорейшем возвращении домой наших соотечественников".