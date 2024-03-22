



Россия обвинила Израиль в "провоцировании" Сирии

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил Израиль в "провоцировании" Сирии на участие в войне.



Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.



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"Особую тревогу у нас вызывает интенсификация ударов ВВС Израиля по гражданским объектам Сирии, в том числе из района "голубой линии", - сказал он.



По словам Небензи, действия Израиля являются "безответственными".



"Такие безответственные действия чреваты рисками втягивания как Сирии, так и ряда ее соседей в полномасштабное региональное противостояние", - добавил он.

