



Россия: мы не угрожали ядерным оружием

Кремль не угрожал применением ядерного оружия.

Такое заявление в пятницу, 23 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Россия не заинтересована в конфронтации с США и НАТО.

В свою очередь, посол РФ в США также заявил, что хочет верить в то, что Вашингтон и Москва не находятся на грани ядерного конфликта

Что примечательно, буквально накануне зампредседателя Совет Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва будет защищать захваченные ею территории в Украине, используя любое российское оружие, включая тактическое ядерное.