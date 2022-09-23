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Россия: мы не угрожали ядерным оружием
23.09.2022 17:30 Алина Груднева

Россия: мы не угрожали ядерным оружием

Кремль не угрожал применением ядерного оружия.

 
Такое заявление в пятницу, 23 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
 
По его словам, Россия не заинтересована в конфронтации с США и НАТО. 
 
В свою очередь, посол РФ в США также заявил, что хочет верить в то, что Вашингтон и Москва не находятся на грани ядерного конфликта
 
Что примечательно, буквально накануне зампредседателя Совет Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил, что Москва будет защищать захваченные ею территории в Украине, используя любое российское оружие, включая тактическое ядерное.

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