



Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в Совбезе ООН по Газе

Совету Безопасности ООН не удалось принять резолюцию, призывающую к "немедленному и устойчивому прекращению огня" в Газе на срок около шести недель в рамках сделки с заложниками, после того как Россия и Китай, являющиеся постоянными членами, проголосовали против меры, предложенной Соединенными Штатами.



Резолюция призывает к "немедленному и устойчивому прекращению огня" на срок около шести недель, которое защитит гражданское население и позволит доставить гуманитарную помощь в Газу, и осуждает разрушительную атаку ХАМАСа 7 октября.



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Москва обвинила Вашингтон в "лицемерном спектакле", который не оказывает давления на Израиль.



Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция крайне политизирована, и утверждает, что она содержит фактический "зеленый свет" для Израиля на проведение военной операции в Рафиахе. Однако резолюция прямо предостерегает Израиль от начала наземного наступления на юг Газы.

