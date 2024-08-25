



РФ конфисковала у Google более 100 млн долларов для пропаганды войны в Украине

Как сообщает Telegraph, Российские власти конфисковали у Google более 100 миллионов долларов. Эти деньги Москва потратила на финансирование пропаганды войны в Украине.



В 2022 году судебные приставы забрали средства с российских счетов Google, что привело к банкротству его российского подразделения. Изъятые деньги были переданы российским телеканалам, таким как RT и "Царьград", для поддержки войны Кремля.



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Google заявил, что сумма, которую компания должна была выплатить по судебному решению, была значительно меньше изъятой суммы. В ответ на это компания подала иски против RT, "Царьград ТВ" и NFPT в США и Англии, а также добивается блокировки прав этих вещателей и преследовать их активы в других странах.



