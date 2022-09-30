



Путин обвинил США в "лицемерии"

Президент России Владимир Путин обвинил США во лжи и лицемерии.

Соответствующее заявление он сделал на церемонии "присоединения" захваченных украинских территорий

"США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и создали прецедент. Построенный западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь", — сказал Путин.

По его словам, Западу критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США.

"Запад готов переступить через все для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир, собирать с человечества дань. Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу", - добавил он.