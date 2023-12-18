



Путь Швеции в НАТО: в Турции вновь выдвинули условия

Анкара ждет, что Швеция выполнит все взятые на себя обязательства и предпримет конкретные практические шаги для дальнейшего вступления в ряды НАТО.



По данным турецкого TRT Haber, такие условия для возможного дальнейшего одобрения выдвинул министр обороны Турции Яшар Гюлер.



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"Что касается Швеции, то сами по себе юридические изменения ничего не означают. Для нас важно выполнение обязательств путем осуществления конкретных и практических шагов", – пояснил он.



По словам Гюлера, Анкара надеется, что Швеция следом за Данией запретит поджигание Корана после нескольких таких случаев на акциях протеста.



"Надеемся, что подобные и конкретные шаги будут без промедлений предприняты и в других странах, где совершаются подобные акты и где существуют различные формы и проявления терроризма. Парламент примет окончательное решение о членстве", – пообещал он.