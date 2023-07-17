Новости » Политика
Противники правовой реформы перегородили шоссе №4 забором
17.07.2023 11:06 Аркадий Бочаровский

Противники правовой реформы перегородили шоссе №4 забором



Активисты, выступающие против правовой реформы, сегодня утром перекрыли шоссе  №4 в районе Гиват-Шмуэль. Там были установлены ограждения, к которым активисты пристегнули себя наручниками.

Активисты заявили: "Перед тем, как преступное правительство обрушит столпы свободного Израиля, мы вышли на защиту демократии и прикроем ее своими телами. Настало время разбудить всех, кто понимает всю серьезность ситуации, но еще не вышел на улицы. Это последний момент для сохранения демократического и свободного Израиля".
 


 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы