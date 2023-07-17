



Противники правовой реформы перегородили шоссе №4 забором





Активисты, выступающие против правовой реформы, сегодня утром перекрыли шоссе №4 в районе Гиват-Шмуэль. Там были установлены ограждения, к которым активисты пристегнули себя наручниками.



Активисты заявили: "Перед тем, как преступное правительство обрушит столпы свободного Израиля, мы вышли на защиту демократии и прикроем ее своими телами. Настало время разбудить всех, кто понимает всю серьезность ситуации, но еще не вышел на улицы. Это последний момент для сохранения демократического и свободного Израиля".



הניסיון לחסום הבוקר את כביש 4 במבט על

צילום: טלי מלמד pic.twitter.com/iWw5JGfMYc — דמוקרטTV (@Democrat_TV) July 17, 2023