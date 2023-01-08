



Протесты в Иране: Хаменеи назначил нового начальника полиции

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу назначил нового начальника полиции после почти четырех месяцев протестов, вспыхнувших после смерти молодой девушки Махсы Амини.



Об этом сообщает AFP.



Новым начальником полиции был назначен генерал Ахмад-Реза Радан. Он заменит на этой позиции Хоссейна Аштари.



Радан, 1963 года рождения, был заместителем начальника полиции с 2008 по 2014 год, а затем возглавил полицейский Центр стратегических исследований. Он начал свою карьеру в КСИР. Новый начальник полиции подвергся санкциям США в 2010 году, а затем и Европейского Союза за "нарушения прав человека" в связи с протестами, последовавшими за оспариваемыми президентскими выборами в Иране в 2009 году,



По информации прессы, Хаменеи приказал полицейскому управлению "улучшить свои возможности", а также "подготовить специальные силы для различных секторов безопасности".