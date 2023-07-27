



Президент Зимбабве: “мы не испытываем дефицита” зерна

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что "мы благодарны" Путину за предложение бесплатной поставки зерна, "но мы не испытываем дефицита вообще".



"У нас достаточно продовольствия, он просто дополняет то, что у нас уже есть", - отметил Эммерсон Мнангагва на саммите "Россия - Африка 2023".



Генсек ООН Гутерриш также прокомментировал предложение Путина бесплатно отправить в Африку российское зерно, чтобы заменить украинское.



По его словам, "горстка пожертвований некоторых стран не смягчит огромных последствий прекращения "зерновой сделки".

