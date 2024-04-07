



Президент Франции посетит мероприятие памяти погибших евреев

Эммануэль Макрон сегодня, 7 апреля, посетит мероприятие, посвященное 80-летию с тех пор, как нацисты совершили набег на еврейский приют на юго-востоке Франции и отправили почти всех его обитателей в лагеря смерти.



Несколько бывших воспитанников приюта в деревне Изье примут участие в этой памятой церемонии.



6 апреля 1944 года 44 еврейских ребенка в возрасте от четырех до 12 лет, находившиеся тогда в приюте, были задержаны гестапо вместе с семью воспитателями, также евреями.



Рейд был проведен по приказу “лионского мясника” Клауса Барби, печально известного нациста После окончания войны. Барби бежал в Южную Америку после войны, но был экстрадирован из Боливии во Францию ​​в 1983 году и в 1987 году приговорен к пожизненному заключению по обвинению в преступлениях против человечности. Он умер в тюрьме в 1991 году.



Все жертвы Изье были депортированы в лагеря смерти Освенцим-Биркенау в оккупированной нацистами Польше или Ревель в Эстонии. Выжил только один инструктор.



На воскресном мероприятии будет отмечаться “приверженность тех, кто выступил против нацизма, привлекая к ответственности палача Клауса Барби”, - заявил президент Франции.



