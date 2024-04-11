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Премьер-министр Испании: Действия Израиля в Газе дестабилизируют Ближний Восток
11.04.2024 08:14 MIGnews.com

Премьер-министр Испании: Действия Израиля в Газе дестабилизируют Ближний Восток

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что "непропорциональный ответ" Израиля в Газе рискует "дестабилизировать Ближний Восток и, как следствие, весь мир", сообщает AFP.

Санчес также настаивает на том, что признание палестинского государства "отвечает геополитическим интересам Европы".

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"Международное сообщество не может помочь палестинскому государству, если оно не признает его существование", - заявил Санчес законодателям.

Санчес также заявил, что "абсолютно непропорциональный ответ" Израиля "перечеркнул десятилетия гуманитарного права и угрожает дестабилизировать Ближний Восток и, как следствие, весь мир".

Его комментарии прозвучали через неделю после того, как он заявил, что его страна признает палестинскую государственность к июлю.
 

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