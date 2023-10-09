



Посол США в СПЧ ООН начала заседание с минуты молчания из-за Израиля

Посол США в СПЧ ООН Мишель Тейлор начала заседание с минуты молчания из-за войны в Израиле и разрушительного землетрясения в Афганистане.



После этого она сказала, что с "тяжелым сердцем" следит за ситуации в Израиле и Газе из-за "ужасающих нападений", совершенных террористами ХАМАСа на израильских гражданских лиц.



"Соединенные Штаты однозначно осуждают эти отвратительные террористические акты. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования пострадавшим семьям и выражаем нашу солидарность с народом и правительством Израиля в эти трудные времена", — сказала она.