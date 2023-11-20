



После войны: что предлагает Гутерриш относительно будущего Газы

Генсек ООН Антониу Гутерриш не считает возможным протекторат организации в Газе после войны.



Об этом сообщает информационное агентство AFP.



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Гутерриш настаивает на необходимости переходного периода с участием США и арабских стран, чтобы навести порядок в Газе после уничтожения ХАМАСа. А уже после этого он предлагает, чтобы Газа перешла под контроль "усилившейся" Палестинской автономии.



Он объяснил, что глава ПА Махмуд Аббас не станет править этим местом при поддержке израильских танков.



"Я не думаю, что протекторат ООН является выходом", - подчеркнул Гутерриш.