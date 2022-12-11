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После разговора с Путиным Эрдоган позвонил Зеленскому: детали разговора
11.12.2022 18:02 Наталья Богинская

После разговора с Путиным Эрдоган позвонил Зеленскому: детали разговора

11 декабря после того, как Эрдоган побеседовал с Путиным, он пообщался с Зеленским. Появились первые детали их разговора.

Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Эрдоганом. 

“Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора”, – рассказал Зеленский.
 

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