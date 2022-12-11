



После разговора с Путиным Эрдоган позвонил Зеленскому: детали разговора

11 декабря после того, как Эрдоган побеседовал с Путиным, он пообщался с Зеленским. Появились первые детали их разговора.



Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Эрдоганом.



“Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора”, – рассказал Зеленский.

