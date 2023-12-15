



После инцидента с дроном: МИД Румынии вызвал посла РФ "на ковер"

Румыния после инцидента с падением российского дрона на территории страны вызвала посла РФ "на ковер".



Уточняется, что дипломат вызван из-за очередного нарушения воздушного пространства Румынии россиянами во время ударов БПЛА по Украине.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В ответ на очередное нарушение воздушного пространства Румынии, противоречащее международному праву, в Министерство иностранных дел будет вызван глава российской дипломатической миссии", - сообщили в МИД.



Румынское внешнеполитическое ведомство решительно осудило повторяющиеся атаки россиян.