



Пользователь Twitter обнаружил антиукраинскую рекламу в израильском Facebook

В среду пользователь Twitter обнаружил в Facebook антиукраинскую рекламу, нацеленную на израильтян и направленную на сокращение помощи Украине, сообщает jpost.



В рекламе был изображен согбенный мужчина, одетый в белое с нарисованной на нем звездой Давида, в кипе и с сине-желтой свастикой. В тексте над ним говорится: “Израиль должен сосредоточить все внимание на борьбе с экономическим кризисом. Поддержка конфликтов других — неоправданная роскошь. Каждый шекель на счету”. Далее была указана ссылка на сайт.



Ссылка вела на веб-сайт theliberal.net, внешне похожий на одноименный израильский журнал. Однако веб-сайт журнала — theliberal.co.il.



Статья на веб-сайте называлась “Украина дорогая” и предположительно была написана Джоанной Ландау, генеральным директором Vibe Israel.

Это вызвало у пользователя Твиттера Арие Ковлера подозрения, и он решил провести расследование.



Издатель рекламы был “пустой” страницей Facebook, ориентированной на людей в Израиле, которые взаимодействовали с технологиями, бытовой электроникой и графическими романами.



Он также обнаружил, что на странице было размещено второе объявление с тем же текстом, но с другим изображением.



Подводя итог, он сказал: "Им пришлось купить фальшивый домен и домен для перенаправления мультфлауэра, написать фальшивую статью на иврите, клонировать Liberal, создать страницу в Facebook, заказать оригинальные карикатуры и купить рекламу. И все это для того, чтобы направить ничтожную сумму гуманитарной помощи в Украину".



Ковлер закончил тему, заявив, что новый процесс одобрения Facebook был нарушен, продемонстрировав доказательства того, что на платформе рекламируются наркотики, и сказав, что он также видел рекламу оружия. Он задал вопрос о том, как много подобного происходит на других языковых рынках.



Другой пользователь Twitter указал на грамматическую ошибку: "Я подозреваю, что объявление написано не носителем иврита..."; еще один пользователь размышлял, не является ли ошибка свидетельством того, что автор является носителем русского или фарси.



This paid anti-Ukrain propaganda ad, in Hebrew, just popped up on my Facebook. The cartoon's message is hardly subtle, but let's see what we can find out. pic.twitter.com/n4mPVCDISd — Arieh Kovler (@ariehkovler) May 31, 2023