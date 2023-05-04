



Полиция незаконно заразила шпионскими программами телефоны 1086 граждан Израиля



Комитет по законности и конституции на этой неделе вновь обсудил результаты расследования об использовании шпионского приложения Pegasus против граждан Израиля.



"Полиция провела 1 086 операций по заражению и попыткам заражения с помощью шпионских программ с момента введения системы в эксплуатацию". Так заявила на слушаниях заместитель юридического советника правительства, адвокат Амит Марари, в рамках последующей дискуссии, состоявшейся в Комитете по законодательству, конституции и праву по поводу выводов инспекционной группы, которую она возглавляла.



Группа, опубликовавшая в августе 97-страничный отчет, была создана после расследования газетой "Калькалист" о незаконном использовании полицией наступательных киберсредств, таких как Pegasus ("Сайфан" на языке полиции), в отношении граждан с 2015 года.



Первая часть обсуждения была конфиденциальной - на уровне 5 депутатов и представителей полиции и прокуратуры в рамках подкомитета, в котором депутаты получил конфиденциальную информацию. В случае ее раскрытия, по утверждению полиции, может быть причинен ущерб методам и средствам работы правоохранительной системы и коммерческим секретам.



Вторая часть обсуждения была открытой.



В начале дискуссии член депутат Тали Готлиб попросила продолжить обсуждение с того места, где оно было остановлено в прошлый раз. "Мы обсуждаем здесь ордера на прослушивание. По закону разрешается прослушивать и получать информацию только с момента получения ордера [но не ретроактивно использовать всю историю коммуникаций пользователя на девайсе]. Сегодня мы знаем, что эти ордера использовались и для получения информации о прошлом. А это запрещено и незаконно. Вы сказали здесь (обращаясь к представителям полиции и прокуратуры), что не знали "свойств программы", когда она была активирована. Вы говорите. что не знаете, что она делает и для чего предназначена. Я говорю, что полиция и прокуратура сами себя проверить не могут. Нам нужна внешняя инспекционная комиссия".



Депутат Моше Саада добавил, что на конфиденциальном слушании, на котором он присутствовал, адвокат Марари рассказала о 1800 случаях заражения и попыток заражения, что, поскольку они были успешными, они привели к проведению тайного изучения мобильных телефонов, в дополнение к прослушиванию. Это означает извлечение такой информации, как заметки, список контактов, список приложений и вся история переписки. Это, как говорится в докладе Марари, незаконное и запрещенное действие.



После дебатов в комитете председатель, Симха Ротман, остановил дискуссию, сказав: "Цифры больше не являются предметом обсуждения, не имеет значения, было ли их 1800 или 1086 - ясно, что все механизмы надзора не сработали". В докладе говорится, что такой провал имел место. Если прокуратура не знала, что используемые инструменты нарушают закон, то и суды, вероятно, не знали, а Кнессет, вероятно, не знал - и точно не знал, что спросить".

