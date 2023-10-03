



Почти 1 000 человек арестованы в Турции после взрыва террориста - смертника

Во вторник в ходе рейдов по всей Турции полиция задержала почти 1 000 человек, в том числе несколько десятков курдских боевиков, спустя несколько дней после теракта в турецкой столице, совершенного террористом-смертником.



Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что полиция провела рейды в 16 турецких провинциях и задержала 55 человек, подозреваемых в принадлежности к "разведывательной структуре" запрещенной Рабочей партии Курдистана, или РПК. В ходе отдельной операции в пяти провинциях были задержаны еще по меньшей мере 12 предполагаемых членов РПК, написал Ерликая на в Twitter.



Ерликая не уточнил, подозреваются ли арестованные во вторник в непосредственной причастности к воскресному теракту.



Позднее Ерликая сообщил, что в ходе операции были также арестованы 928 человек, подозреваемых в хранении нелицензионного огнестрельного оружия или в связях с контрабандой огнестрельного оружия. В ходе операции было конфисковано более 840 единиц огнестрельного оружия.



Рейды на юго-востоке Турции, населенном преимущественно курдами, прошли через два дня после того, как отделение РПК, внесенное Турцией и ее западными союзниками в список террористических группировок, взяло на себя ответственность за воскресный теракт.

