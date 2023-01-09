



План Ярива Левина: конец монополии судей

Министр юстиции Ярив Левин планирует кардинально изменить судебную и правовую систему Израиля, в результате чего правительство получит полный контроль над назначением новых судей и лишит комиссию по назначениям независимости, сообщил 12-й канал израильского ТВ.



В неподтвержденном сообщении телеканала, не содержащем ссылок на источники, говорится, что в соответствии с планом Левина, который, как ожидается, будет изложен в законопроектах к концу месяца, состав Комитета по отбору судей кардинально изменится.



Вместо нынешних девяти членов комитет по плану Левина будет увеличен до 11: семь членов от коалиции (три министра, два депутата и два представителя общественности, назначаемые министром юстиции), а также один депутат от оппозиции и три судьи.



Два члена Ассоциации адвокатов Израиля, которые в настоящее время входят в состав комитета, будут исключены, говорится в отчете.



Поскольку для утверждения новых судей комитету требуется семь голосов, изменения фактически дадут коалиции полный контроль над процессом отбора. В настоящее время трое судей в составе комиссии, по сути, обладают правом вето, поскольку для утверждения кандидата требуется как минимум один их голос. В соответствии с новой схемой они будут лишены этого права.

В докладе также говорится, что согласно плану министра по существенному ограничению надзора Высшего суда справедливости над парламентом, суд сможет отменять законы, принятые Кнессетом, только при поддержке 12 из 15 судей.





Кроме того, Кнессет сможет отменить такое решение при поддержке только 61 законодателя из 120 членов Кнессета, что фактически даст ему право автоматической отмены решений БАГАЦа. Такая отмена будет невозможна только в том случае, если решение Высокого суда будет принято единогласно.