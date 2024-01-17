



Песков: “В переговорах о мире без участия российской стороны нет смысла”

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с заявлением для журналистов относительно мирных переговоров с Украиной. По словам Пескова, если Россия не участвует в переговорах, то все встречи прочих представителей стран-участниц этих переговоров с президентом Украины не несут никаких результатов и не имеют смысла. Это - “разговор ради разговора”.



"Киев сам формализовал для себя запрет на любые переговоры с Москвой, это абсурдная ситуация... Москва за решение украинского вопроса мирным путем, но в условиях нежелания стран Запада и Украины РФ выполняет свои цели через "СВО", - говорится в заявлении Пескова.

