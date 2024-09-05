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Калининградская область осталась без важного моста
05.09.2024 19:47 Катя Шульц

Калининградская область осталась без важного моста

Министр обороны Литвы прокомментировал блокировку моста в Калининградскую область “зубами дракона” и “ежами”.

Глава министерства Лауринас Кащюнас сказал, что мост является российской собственностью. Именно поэтому Литва может установить препятствия только перед мостом.

“Кроме всех указанных мероприятий, на опорах предполагается также установить резервные препятствия - комплекты металлических балок. В броде врагу также будут мешать не только крутые склоны реки, но и мины, “зубы дракона”, “ежи” и колючая проволока. Важно быть готовым ко всему, что бы ни случилось”,  - рассказал литовский министр обороны.
 

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