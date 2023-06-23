



Папа Римский не смог выступить с речью из-за проблем с дыханием

Папа Римский Франциск пропустил чтение запланированной речи на конференции в четверг, заявив, что все еще имеет проблемы с дыханием после операции по удалению грыжи. Об этом пишет Reuters.



"Я все еще нахожусь под действием анестезии, мое дыхание плохое", - сказал Франциск на встрече Католической Восточной Церкви.



Он также отметил, что вместо его личной речи делегаты получат соответствующий текст.



7 июня Папа Римский перенес операцию по удалению брюшной грыжи. Он провел девять дней в больнице, восстанавливаясь, и после возвращения в Ватикан в прошлую пятницу имел плотный график, включая встречу с президентами Кубы и Бразилии. На четверг у него было запланировано восемь мероприятий.



