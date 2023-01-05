



Ответ Ирана на карикатуры: закрыть французский исследовательский институт

Иран объявил о закрытии французского исследовательского института IFRI в Тегеране в знак протеста против карикатур на верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи, опубликованных французским сатирическим еженедельником Charlie Hebdo.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Министерство прекращает деятельность Французского института исследований в Иране в качестве первого шага", - заявил МИД Ирана на следующий день после того, как Тегеран предупредил Париж о последствиях.



IFRI, связанный с министерством иностранных дел Франции, является историческим и археологическим институтом, основанным в 1983 году. Он был закрыт в течение многих лет, но был вновь открыт при президентстве умеренного президента Хасана Роухани в 2013-2021 годах в знак потепления двусторонних отношений.