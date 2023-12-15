



Орбан заблокировал финпомощь Украине – в январе будет новый саммит

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не удалось остановить движение Украины в Европейский Союз, но удалось заблокировать новые бюджетные расходы ЕС с 50 млрд для Украины. В связи с этим будет новый саммит уже в январе 2024 года.



О том, что Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине, объявил президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи.



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Мишель подчеркнул, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС предложили для принятия "мегапакет", в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.



"Только одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот "мегапакет", включая одну Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к остальным", – заявил Мишель.



Президент Евросовета подтвердил предположение, что 27-м лидером, который не дал согласия, является премьер Венгрии Орбан.



"Я так понимаю, вы очень хорошо осведомлены о том, в чем заключалась наша дискуссия", – полушутя прокомментировал он, отвечая на вопрос журналиста "Европейской правды".



Как известно, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал заблокировать также начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но впоследствии позволил принять это решение; в голосовании по финансовым вопросам этого не произошло.



Впрочем, как подчеркнул Мишель, "мегапакет" не отклонен, а отложен: лидеры договорились о внеочередном саммите, который будет посвящен этому вопросу.



"Мы вернемся к этому вопросу в самом начале следующего года и попробуем получить единодушие, чтобы сделать возможным воплощение этого мегапакета", – заявил президент Евросовета. По данным источников, речь идет о саммите уже в начале января.



Как сообщал Mignews.ua, 14 декабря 2023 года саммит ЕС поддержал открытие переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а также согласовал 12-й пакет санкций против РФ.



Однако впоследствии у Орбана предупредили о необходимости еще 70 раз преодолевать венгерское вето для вступления Украины в ЕС.