



Опрос: блок Нетаниягу - 61 мандат

Блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, может получить достаточно мандатов для формирования коалиции.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Маарив.

Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получила бы 32 мандата, Еш Атид - 23.

Религиозный сионизм - 14, А-Махане а-Мамлахти - 12, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 6.

Авода и Мерец получат по 5 каждая, Объединенный арабский список (Хадаш и Таал) и РААМ - по 4.

Таким образом, блок, возглавляемый Ликудом, получит 61 мандат, а блок, выступающий против Нетаниягу - 55 мест. Остальные четыре мандата принадлежат Объединенному арабскому списку, который не входит ни в одну коалицию.