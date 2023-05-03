



ОП: Москва придумала атаку на Кремль, чтобы подготовиться к масштабному теракту

У Украины нет информации о так называемых "ночных атаках" на Кремль. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.



"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – сказал он.



Также он выразил удивление формулировками, используемыми страной-агрессором России.



"Теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета в очередь на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно – нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", – резюмировал Никифоров.



А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Об этом он написал в Twitter.



"О дронах над Кремлем. Все предсказуемо... Россия очевидно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", - отметил Подоляк.



Он подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и подобные "атаки" на объекты на территории РФ не решают ни одной военной задачи. Но для Москвы такие действия стали бы основой оправдания ударов по мирным украинцам.



"Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных БПЛА на энергетических объектах или территории Кремля могут свидетельствовать о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге", - отметил советник руководителя ОП.



По его словам, потеря силового контроля над страной со стороны российского диктатора Владимира Путина и его приспешников очевидна. Поэтому "что-то в России точно происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем".



Также это попытка перехватить информационную инициативу, чтобы подготовить соответствующий информационный фон, погрузить общество в негативные ожидания.



"Понятная стратегия деморализации, которую РФ использует накануне соответствующих действий украинских вооруженных сил, а также попытка существенно уменьшить крайне негативный фон для России после постоянного обстрела гражданских домов и гражданских объектов Украины в последние дни", - добавил Подоляк.



Своими обвинениями Кремль пытается оттянуть внимание мировых СМИ от своих актов терроризма, оправдать свои преступления перед собственным населением и деморализовать сообщества перед наступательными действиями Украины.



Напомним, в Москве заявили о якобы "атаке украинских беспилотников" на Кремль. Россияне расценили это как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента в канун Дня Победы, парада 9 мая".