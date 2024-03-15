



Охлобыстин снова запел про то, что “мы - русские, с нами Бог”

Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими жертвами ради спасения мира



С такой речью актер в среду выступил на митинге-концерте в поддержку Владимира Путина, организованного “Единой Россией” в подмосковном Подольске.



“Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог”, — сказал Охлобыстин.



На концерте также выступили ST, Григорий Лепс, Денис Майданов, группа “Земляне”.