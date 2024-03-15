Охлобыстин снова запел про то, что “мы - русские, с нами Бог”
Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими жертвами ради спасения мира
С такой речью актер в среду выступил на митинге-концерте в поддержку Владимира Путина, организованного “Единой Россией” в подмосковном Подольске.
“Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог”, — сказал Охлобыстин.
На концерте также выступили ST, Григорий Лепс, Денис Майданов, группа “Земляне”.
Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими жертвами ради спасения мира— Новости «Агентства» (@agents_media) March 13, 2024
▪️С такой речью актер в среду выступил на митинге-концерте в поддержку Владимира Путина, организованного «Единой Россией» в подмосковном Подольске.
▪️Цитата. «Мы принесем большие жертвы, но мы… pic.twitter.com/u1S2hJnQUx