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Охлобыстин снова запел про то, что “мы - русские, с нами Бог”
15.03.2024 01:30 MIGnews.com

Охлобыстин снова запел про то, что “мы - русские, с нами Бог”

Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими жертвами ради спасения мира

С такой речью актер в среду выступил на митинге-концерте в поддержку Владимира Путина, организованного “Единой Россией” в подмосковном Подольске. 

“Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог”, — сказал Охлобыстин.

На концерте также выступили ST, Григорий Лепс, Денис Майданов, группа “Земляне”.

 

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