Новости » Политика
Оферу Касифу предъявят обвинения: названа причина
22.08.2023 12:28 Алина Груднева

Оферу Касифу предъявят обвинения: названа причина

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара предъявит обвинение депутату Оферу Касифу в нападении на полицейского.

Речь идет о драке, которая произошла в мае 2022 года.

Тогда Касиф во время демонстрации недалеко от горы Хеврон ударил правоохранителя по голове. Его не пропускали на автомобиле к месту, где проходила акция протеста. В итоге, он вышел из машины и атаковал офицера полиции.
 

В октябре было завершено расследование инцидента. Полиция порекомендовала Бахарав-Миара привлечь Касифа к ответственности.

"Нас оповестили о том, что наши требования во время слушания были отклонены. Мы уважаем это решение, хотя и не согласны с ним. Я все еще надеюсь, что суд оправдает депутата Касифа", - сказал его адвокат.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы