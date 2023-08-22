



Оферу Касифу предъявят обвинения: названа причина

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара предъявит обвинение депутату Оферу Касифу в нападении на полицейского.



Речь идет о драке, которая произошла в мае 2022 года.



Тогда Касиф во время демонстрации недалеко от горы Хеврон ударил правоохранителя по голове. Его не пропускали на автомобиле к месту, где проходила акция протеста. В итоге, он вышел из машины и атаковал офицера полиции.



תיעוד: ח"כ עופר כסיף תוקף שוטר pic.twitter.com/gNKZrxzLBY — ינון מגל (@YinonMagal) May 13, 2022

В октябре было завершено расследование инцидента. Полиция порекомендовала Бахарав-Миара привлечь Касифа к ответственности."Нас оповестили о том, что наши требования во время слушания были отклонены. Мы уважаем это решение, хотя и не согласны с ним. Я все еще надеюсь, что суд оправдает депутата Касифа", - сказал его адвокат.