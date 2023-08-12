



Оборонный скандал в Дании: уволен ключевой сотрудник министерства

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уволил постоянного госсекретаря своего министерства в пятницу после критики по поводу закупки артиллерийского вооружения у Израиля.



В январе Дания согласилась приобрести артиллерийские системы у израильской компании Elbit Systems на сумму 256 миллионов долларов после того, как передала большую часть своих систем вооружения Украине.



В преддверии сделки министерство подтолкнуло финансовый комитет парламента к одобрению покупки, заявив, что срок действия предложения компании истекает в конце месяца. Но ранее на этой неделе министерство признало, что срок действия предложения Elbit Systems истек только в конце июня.



Ранее на этой неделе Эллеманн-Йенсен извинился за свое ведение дела и сказал, что предоставил парламенту неверную информацию ненамеренно.



Но в пятницу он созвал встречу с членами парламента и сообщил им, что, как ему стало известно, в информации, которую он сообщил парламенту ранее на этой неделе, отсутствуют важные детали.



"Это общая оценка того, что тесное и доверительное сотрудничество, которое необходимо между министром и постоянным секретарем, больше невозможно, особенно в свете больших и важных задач, стоящих перед вооруженными силами", — сказал Эллеманн-Йенсен журналистам после встречи. .



В январе финансовому комитету также сообщили, что другие производители оружия, в том числе французская Nexter Systems и южнокорейская Hanwha Systems, будут иметь более длительные сроки поставки, чем один год, предлагаемый Elbit Systems.



Однако в конце января Nexter Systems заявила, что может поставить новое оружие в Данию в конце 2023 года, и опровергла сообщения о сроках поставки через два года.



Член НАТО Дания обязалась увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП и заявила, что в течение следующих 10 лет потратит на оборону 143 миллиарда крон.